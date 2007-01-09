Завтра в Житомире пройдет VI Международная научно-практическая конференция "Практическая космонавтика и высокие технологии".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

Международная научно-практическая конференция проводится на базе Житомирского технологического университета. В ее работе примут участие ученые из России и четырех областей Украины. Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения академика С.Королёва.

По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, в рамках юбилея "отца" космонавтики в области пройдут и другие мероприятия. Так, 12 января в Житомире состоится возложение цветов к памятнику С.Королёву, а также заключительный тур познавательной викторины "Космос далекий и близкий". В этот же день в областном центре подведут итоги конкурса детского рисунка "Космические фантазии".