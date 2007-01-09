В Детройте открылся международный автосалон (фоторепортаж)

В Детройте открылся – пока только для прессы – Североамериканский международный автосалон. Новый год местные производители встречают экологичными технологиями и цитатами из прошлого.

Ford Focus 2008

Ford представил пять новинок – три концепта в стиле ретрофутуризма и два серийных автомобиля. Один из тех, что уже скоро появится на американских дорогах – Ford Focus, второе по счету «американское» поколение автомобиля, завоевавшего особенную популярность за океаном. В руководстве Ford окончательно решили сделать американскую версию непохожей на продаваемую в Европе. В США Focus 2008 года – явный наследник грубоватого, монументального дизайна концептуальных траков и купе, выполненных с прицелом на местный рынок.

Ford Interceptor

Обещанный концепт 4-дверного купе Ford Interceptor абсолютно не похож на европейского прародителя этого класса – Mercedes-Benz CLS. Профиль довольно крупного автомобиля определяют не кривые, а горизонтальные линии, а брутальный передок «срисован» с концептуального пикапа Ford Super Chief. Первоначально Inpterceptor фигурировал в слухах как «Mustang с кузовом седан», но в Ford постарались сделать все, чтобы «Перехватчик» не был похож на иконическое спорткупе. Тем не менее, платформа у Interceptor действительно от Mustang, хотя и модифицированная. Заднеприводный автомобиль оснастили 400-сильным V8 объемом 5 л.

Lincoln MKR

По той же схеме и на той же платформе построен Lincoln MKR. Автомобиль «люксового» подразделения Ford отличается более элегантным дизайном, да и двигатель у него не такой «прямолинейный». Новая «шестерка» битурбо под названием TwinForce благодаря турбонаддуву и прямому впрыску выдает 415 л.с. всего с 3,5 л рабочего объема. Как и Interceptor, концепт «Линкольна» способен ездить на этаноле.

Ford Airstream

Самой неожиданной премьерой на стенде Ford стал кроссовер Airstream – компактный минивэн, в чьем облике прослеживаются очертания алюминиевых «капсул» трейлеров Airstream для семейного отдыха.

Эти футуристические дома на колесах были весьма популярны в 60-е, и для создания концепта Ford привлек специалистов из самой Airstream. Интерьер компактвэна – еще одно видение будущего из той же эпохи: дизайнеры вдохновлялись внутренним убранством космических станций в фильме «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Airstream заботится о воздушной стихии – топливные ячейки, вырабатывающие электричество для электродвигателя (бензиновый агрегат отсутствует), выбрасывают в атмосферу только водяной пар. Впервые топливные ячейки не приводят в действие сам мотор, а лишь подзаряжают литий-ионные батареи, которые его питают. Впрочем, при наличии времени и терпения батареи можно подзарядить и от обычной розетки.

Chevrolet Volt

Ставку на ретро и «зеленые» технологии сделали и в General Motors.

Концептуальный Chevrolet Volt, несмотря на наличие двигателя внутреннего сгорания и электромотора, в компании отказываются называть «гибридом». Потому, что литровый 3-цилиндровый турбомотор мощностью 71 л.с. никак не связан с колесами. Он служит исключительно генератором, подзаряжая литий-ионную батарею, питающую электродвигатель мощностью 161 л.с. Если ежедневный пробег не превышает 65 км, можно обойтись без бензина вообще, на ночь подключая батарею к электросети. При этом у «зеленого» седана достаточно агрессивный дизайн.

Chevrolet Camaro Convertible

Стопроцентным шоу-стоппером обещает стать Chevrolet Camaro Convertible. Хотя спорткупе Camaro пока не выпускается серийно, в General Motors уже сняли с него крышу. Выглядит автомобиль весьма привлекательно, хотя с его окраской допустили небольшой промах: такой же апельсиновый с двумя черными полосами на капоте и багажнике носил прошлогодний концепт Dodge Challenger. Этому спорткупе от Chrysler предстоит конкурировать с «Камаро», а также новым «Мустангом», положившим начало моде на спортивные автомобиле в стиле американского ретро.

Caddilac CTS

Наиболее важная серийная новинка GM с точки зрения европейского (и российского) потребителя – новое поколение спортседана Caddilac CTS, которое продается и на европейском рынке. Автомобиль стал на несколько сантиметров шире и длинее, у него полностью новый интерьер, который позволит на равных конкурировать с европейскими и японским одноклассниками. V-образная «шестерка» объемом 3,6 л и мощностью 258 л.с. может идти в паре с 6-ступенчатым «автоматом» или «механикой» с таким же количеством передач.

Chrysler Nassau

Chrysler подхватил тему современного ретро в концепте Nassau.

Автомобиль предлагается как прообраз 4-дверного купе, но необычное решение задней части делает его похожим на «люксовый» хетчбэк Renault Vel Satis. В оформлении интерьера и особенно передней панели, дизайнеры использовали элементы, аналогичные используемым на современной оргтехнике и мобильных телефонах. По их мнению, это поможет пассажирам быстрее освоиться в салоне.

Газета.ру