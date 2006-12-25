Новый кабриолет BMW дебютирует в январе (фото)

Четвертое поколение кабриолетов BMW 3 серии будет представлено широкой публике на Североамериканском международном автосалоне, который состоится в январе в Детройте. Убирающийся жесткий верх автомобиля является абсолютным новшеством для машин немецкого концерна. Он сделан из легкого стального сплава. Крыша состоит из трех частей, она раскрывается и складывается всего за 22 секунды. Кабриолет BMW 3 серии появится в продаже в США в марте 2007 года. Предлагаются 230- и 300-сильный двигатели.

В Детройте также представят водородомобиль BMW Hydrogen 7, мировая премьера которого состоялась в ноябре в Лос-Анджелесе, и BMW X5 2007 модельного года.

Hydrogen 7 построен на базе популярной модели 7 серии и оснащается 12-цилиндровым двигателем мощностью 260 л.с. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунд и может ездить на водороде и бензине.

Новый BMW X5 предлагается с 6- и 8-цилиндровыми двигателями. 6-ступенчатая автоматическая КПП STEPTRONIC является стандартной для всех модификаций X5.

Autonews.ru