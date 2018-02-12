Ученые нашли самую плотную суперземлю

В Солнечной системе нет планет из класса суперземель, что заставляет ученых интересоваться условиями, в которых они формируются и развиваются.

Одна из планет в системе звезды GJ 9827 в созвездии Рыб может быть одной из одной из самых плотных и обладающих наибольшей массой планет из класса суперземель, известных на сегодняшний день.

Читайте такжеУченые рассказали о проблемах добычи ископаемых на астероидахКак сообщает N+1, об этом говорят результаты исследования группы астрономов во главе Джоанной Теске (Johanna Teske). Предварительные результаты работы ученых представлены в пресс-релизе Института Карнеги.

Отмечается, что в 2009 году начал свою работу орбитальный телескоп «Кеплер», специализирующийся на поиске других планетных систем.

«Кеплер» помог установить, что наиболее распространенным типом экзопланет в Млечном Пути с орбитальными периодами около 100 дней являются так называемые суперземли, размеры которых находятся в диапазоне между Землей и Нептуном. Именно поэтому ученых интересует состав и механизм формирования суперземель

Отмечается, что результаты работы исследователей помогают понять связь массы планеты с ее структурой в диапазоне размеров от Земли до Нептуна и механизмы образования суперземель.

В пресс-релизе Института Карнеги, при этом, отмечается, что в Солнечной системе нет планет из класса суперземель, что заставляет ученых интересоваться условиями, в которых они формируются и развиваются.

Ранее астрономы Университета Индианы выяснили, что загадочные непериодические затемнения звезды RZ Piscium могут быть объяснены наличием вращающихся облаков из газа и пыли. Согласно предположению исследователей, они могли появиться из-за того, что звезда разрушает вращающиеся вокруг нее экзопланеты.