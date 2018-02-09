Samsung патентует полноэкранный смартфон с аналогом 3D Touch

Компания разрабатывает аппарат, дисплей которого полностью лишен нижней рамки и чувствителен к силе нажатия.

Смартфоны становятся все более безрамочными, и Samsung задумалась над тем, как можно упростить работу с такими гаджетами. В новом патенте компания показала свой вариант «устройства будущего» с полноэкранным дизайном.

Об этом пишет gagadget.com.

В документе описан аппарат, дисплей которого полностью лишен нижней рамки и чувствителен к силе нажатия. Подобно функции 3D Touch на iPhone, предусмотрено три уровня интенсивности, в зависимости от которых могут выполняться различные действия. Текущие флагманы Samsung Galaxy S8 и S8+ распознают сильное нажатие только в нижней части экрана — так можно вернуться на рабочий стол из любого приложения или игры.

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У технологии есть несколько сценариев использования. Так, обычным касанием можно разбудить смартфон, чтобы просто посмотреть время, а нажатие с усилием активирует встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев (да, Samsung решила подразнить нас и этой фишкой). Системным кнопкам Android и вовсе не обязательно постоянно находиться перед глазами, но сильное нажатие по нужной области, к примеру, вернет пользователя на предыдущий экран.

Аналогичным образом можно назначить дополнительные функции на кнопку «Домой», чтобы при сильном нажатии открывался список приложений или запускался голосовой помощник.

Это не первый патент Samsung на смартфон с экраном во всю фронтальную панель, но «бесконечный» дисплей в флагманах компании пока не избавился от рамок сверху и снизу. Скорее всего, фанатам придется подождать еще несколько лет.