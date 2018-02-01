Голубое кровавое суперлуние в разных уголках мира: впечатляющий фоторепортаж Reuters

16:18, 01 февраля 2018
Наука и IT
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Норвегия
Норвегия /  © REUTERS
Сирия
Сирия /  © REUTERS
Бразилия
Бразилия /  © REUTERS
Македония
Македония /  © REUTERS
Кипр
Кипр /  © REUTERS
Филиппины
Филиппины /  © REUTERS
Филиппины
Филиппины /  © REUTERS
Филиппины
Филиппины /  © REUTERS
Филиппины
Филиппины /  © REUTERS
Турция
Турция /  © REUTERS
Турция
Турция /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
Сербия
Сербия /  © REUTERS
Сербия
Сербия /  © REUTERS
Сербия
Сербия /  © REUTERS
Россия
Россия /  © REUTERS
Россия
Россия /  © REUTERS
Мальта
Мальта /  © REUTERS
Мальта
Мальта /  © REUTERS
Македония
Македония /  © REUTERS
Мальта
Мальта /  © REUTERS
Китай
Китай /  © REUTERS
Китай
Китай /  © REUTERS
Испания
Испания /  © REUTERS
Испания
Испания /  © REUTERS
Испания
Испания /  © REUTERS
Испания
Испания /  © REUTERS
Испания
Испания /  © REUTERS
Индия
Индия /  © REUTERS
Индия
Индия /  © REUTERS
Индия
Индия /  © REUTERS
Индия
Индия /  © REUTERS
Индия
Индия /  © REUTERS
Британия
Британия /  © REUTERS
Британия
Британия /  © REUTERS
Британия
Британия /  © REUTERS
Британия
Британия /  © REUTERS
Британия
Британия /  © REUTERS
Британия
Британия /  © REUTERS
Крым, Украина
Крым, Украина /  © REUTERS
Крым, Украина
Крым, Украина /  © REUTERS

Фотографы из разных уголков мира устроили "охоту" за лучшими кадрами с голубым кровавым суперлунием.

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Луна сначала была "суперполной", потом "голубой", а дальше зашла в земную тень. Такое уникальное явление можно увидеть только раз в несколько десятков лет. Как это было, показало в фотографиях агентство Reuters.

В Украине было облачно, и полная Луна выходила редко. Его могли наблюдать, например, во Львове:

Космическое агентство NASA вело вчера онлайн-трансляцию затмения. Смотрите видео, как это было:

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Теги: #Голубое кровавое суперлуние#фото суперлуния
Новость в сюжете: Голубое кровавое суперлуние