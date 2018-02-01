Голубое кровавое суперлуние в разных уголках мира: впечатляющий фоторепортаж Reuters
16:18, 01 февраля 2018
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Появились впечатляющие кадры редкого астрономического явления, которое наблюдали 31 января.
Фотографы из разных уголков мира устроили "охоту" за лучшими кадрами с голубым кровавым суперлунием.
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Луна сначала была "суперполной", потом "голубой", а дальше зашла в земную тень. Такое уникальное явление можно увидеть только раз в несколько десятков лет. Как это было, показало в фотографиях агентство Reuters.
В Украине было облачно, и полная Луна выходила редко. Его могли наблюдать, например, во Львове:
Космическое агентство NASA вело вчера онлайн-трансляцию затмения. Смотрите видео, как это было:
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Новость в сюжете: Голубое кровавое суперлуние