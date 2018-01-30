В ОАЭ появится первая в мире больница для космонавтов

В Дубае объявлено о начале строительства первого в мире госпиталя для космонавтов.

Первая в мире больница для космонавтов Emirates Space Hospital будет построена в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили представители министерства здравоохранения и профилактики страны.

Читайте такжеУ американцев появятся конкуренты: ОАЭ объявили набор в первую команду космонавтовБольница будет ориентирована на реализацию программы UAE Centennial 2071 и Национальной космической программы (National Space Programme). Лечебное учреждение станет примером того, как телемедицина будет использоваться в будущем: она будет доступна не только в больницах, но и в космосе, сообщает russianemirates.com.

В частности, больница предложит самые современные методы лечения хронических заболеваний: достаточно будет ввести наноробота в кровоток, а он сам найдет больные клетки в организме и излечит их. Проект будет протестирован на Земле и на Марсе.

В числе основных заболеваний, лечение которых будет предлагать больница, - рак и сахарный диабет.