​В ОАЭ открылось первое в мире министерство искусственного интеллекта

Новое министерство возглавили 27-летний Омар бин Султан. Открытие такого министерства является частью стратегии ОАЭ, в рамках которой страна должна возглавить глобальную технологическую революцию и колонизировать Марс с 2117 году, сообщает Arabian Business.

Читайте такжеНа улицах Японии протестируют электрокары с искусственным интеллектомСамо министерство появилось с целью повышения эффективности работы правительства, создания инновационной и высокопроизводительной среды путем инвестирования в искуственный интеллект.

Предполагается, что новосозданное министерство займется развитием знаний, поддержкой науки и исследований в области искусственного интеллекта.

ОАЭ уже являются одним из мировых лидеров по объему инвестиций в искусственный интеллект.