​В ОАЭ открылось первое в мире министерство искусственного интеллекта

15:19, 19 октября 2017
Наука и IT
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ОАЭ стали первой страной в мире, где появилось министерство по делам искусственного интеллекта.

arabianbusiness.com

Новое министерство возглавили 27-летний Омар бин Султан. Открытие такого министерства является частью стратегии ОАЭ, в рамках которой страна должна возглавить глобальную технологическую революцию и колонизировать Марс с 2117 году, сообщает Arabian Business.

Читайте такжеНа улицах Японии протестируют электрокары с искусственным интеллектомСамо министерство появилось с целью повышения эффективности работы правительства, создания инновационной и высокопроизводительной среды путем инвестирования в искуственный интеллект.

Предполагается, что новосозданное министерство займется развитием знаний, поддержкой науки и исследований в области искусственного интеллекта.

ОАЭ уже являются одним из мировых лидеров по объему инвестиций в искусственный интеллект.

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Теги: #оаэ министерство интеллекста#министерство искусственного интеллекта