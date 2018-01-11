Украинцы создали устройство для сокрытия разговоров (видео)

Украинцы создали устройство для сокрытия тайных разговоров.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На международной выставке электроники наши соотечественники поразили гаджетом, способным скрыть разговоры, даже если вы будете кричать на весь голос.

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Говорить можно где угодно, вас никто не услышит, кроме собеседника. Достаточно лишь надеть прибор, через Bluetooth подсоединить к телефону или планшету, и спокойно рассказывать о чем угодно.