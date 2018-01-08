Инвесторы Apple призвали компанию бороться с зависимостью детей от смартфонов
15:24, 08 января 2018Наука и IT
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Также инвесторы считают необходимым создать экспертный совет, куда войдут специалисты по детскому развитию.
Иллюстрация REUTERS
Два инвестора Apple - компании Jana Partners и Teachers' Retirement System — призвали технологического гиганта придумать, как побороть зависимость детей от iPhone. С таким призывом они обратились в открытом письме, передает Associated Press.
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Также инвесторы считают необходимым создать экспертный совет, куда войдут специалисты по детскому развитию, и призывают Apple делиться информацией с исследователями.
Еще одна инициатива компаний предполагает внедрение в смартфон большего числа опций для родителей, которые позволят следить за здоровьем детей.
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