Volkswagen представил 300-сильный Passat (фото)

12:22, 16 ноября 2006
Наука и IT
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Продажи начнутся во втором квартале 2007 года

Компания Volkswagen распространила первые фотографии "заряженной" модификации модели VW Passat, которая будет носить имя VW Passat R36. Цифры в названии говорят о том, что под капотом этого автомобиля располагается 3,6-литровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива, мощность которого составляет 300 лошадиных сил. Это на 20 сил больше, чем у его главного конкурента - Opel Vectra OPC с 2,8-литровым турбомотором.

Новый Passat R36 уже в базовой версии будет оснащаться роботизированной КПП DSG с двумя сцеплениями, а с нуля до ста километров в час седан сможет ускоряться за 5,6 секунды. Кроме седана Volkswagen намеревается выпускать еще и аналогичную версию с кузовом "универсал", которая сможет разгоняться до ста километров в час за 5,8 секунды. Максимальная скорость у обоих автомобилей будет ограничена на 250 километрах в час.

Помимо мощного мотора и новой КПП самый быстрый Passat получит также заниженную и более жесткую подвеску, мощные тормозные механизмы и агрессивный аэродинамический обвес кузова. Кроме того, новинка будет оснащаться колесными дисками размерности 18 или 19 дюймов, а также спортивными сиденьями с развитой боковой поддержкой и уникальной отделкой передней панели "под металл".

Как ожидается, продажи VW Passat R36 начнутся во втором квартале 2007 года. Стоимость новинки пока не сообщается.

Лента.ру

 

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