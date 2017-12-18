Украинцы изобрели тестер, который находит споры грибов на продуктах питания (видео)

В Киеве группа разработчиков работает над устройством BIOsens, который должен определять количество микотоксинов в продуктах.

Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, в команду входят сразу несколько ученых и аспирантов - биохимики, физики, электроники, программист и юрист.

"Дело в том, что сейчас фуд секьюрити - это мировой тренд. К 2050 году будет около 10 миллиардов людей и сейчас мировая общественность очень озабочена как накормить эти 10 миллиардовв и как накормить действительно безопасной пищей", - рассказывает один из разработчиков Андрей Карпюк.

Парень приехал в Киев из Надворной, учился в Аграрном университете, затем объединил команду над одной идеей, а месяц назад о нем написал в Financial Times. Он вошел в перечень 100 новаторов года.

"Микотоксины - это продукты жизнедеятельности грибов. Это плесень, но когда вы видите ее, то будет уже поздно. Вы можете отправить сэмплы в лабораторию и узнать за 5 дней, а можете в будущем использовать наш прибор и узнать", - добавил Карпюк.

Микотоксины опасны тем, что не вызывают сразу отравление, а собираются и могут привести, например, к раку печени. В мире микотоксины считают крайне опасной вещью и ищут способы противодействия. Украинские ребята оказались в тренде, поэтому сейчас работа идет по нескольким направлениям.

3D-принтер печатает части устройства, в частности, и тестер. Над тест-полосками работают в лабораторной установке, где проверяют разницу показателей под разным светом и в разной влажности. Это идеальные условия для плесени и ее яда. Миллионы людей даже не догадываются, что сами себя доводят до страшного будущего диагноза. Поэтому в КПИ решили окунуться в работу и помогают в напылении на тест-полоски алюминия в вакууме.

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При тестировании на полоски впервые нанесли микотоксин и тестер мгновенно на них среагировал. Специальная программа сразу показывает результаты на обычном телефоне.

И пока это только лабораторные эксперименты в закрытых и стерильных условиях. Полоски еще слишком дорогие для общего употребления, ведь одна обходится примерно в 10 долларов. Чтобы прибором могли пользоваться массово, нужно удешевить все в разы и выйти за пределы лаборатории в обычный продуктовый магазин.

"Мы сейчас работаем над новыми технологиями я не готов их раскрывать которые смогут удешевить производство от 10 до 100 раз", - рассказал Андрей Карпюк.

В целом на проект по приблизительным расчетам нужно еще 200 тысяч долларов и еще немного времени. Сумма вроде и немаленькая, но выглядит мелочью по сравнению со спросом на такой прибор и доходами. В общем на наших глазах рождается необычная вещь - как великую науку поместить в маленькую коробочку, которая способна спасать жизни.