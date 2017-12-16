С ветерком по воде: изобретатели из Новой Зеландии представили гидровелосипед (видео)
11:00, 16 декабря 2017Наука и IT
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Ходить по воде – чудо, а как насчет езды?
Водный велосипед обойдется ориентировочно в 6-8 тысяч долларов / скриншот УНИАН
Изобретатели из Новой Зеландии представили водный велосипед. Устройство двигается благодаря педалям или электромотору. Разогнать велосипед можно всего за 16 оборотов педалей.
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Вместо колес транспорт имеет 3 специальных крыла, которые удерживают его на воде. В 2017 году концепт получил награду за лучший дизайн изобретений. В продаже новинка появится в феврале 2018 года. Будет стоить гидробайк от 6 до 8 тысяч долларов.
С ветерком по воде: изобретатели из Новой Зеландии представили гідровелосипед
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