С ветерком по воде: изобретатели из Новой Зеландии представили гидровелосипед (видео)

Изобретатели из Новой Зеландии представили водный велосипед. Устройство двигается благодаря педалям или электромотору. Разогнать велосипед можно всего за 16 оборотов педалей.

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Вместо колес транспорт имеет 3 специальных крыла, которые удерживают его на воде. В 2017 году концепт получил награду за лучший дизайн изобретений. В продаже новинка появится в феврале 2018 года. Будет стоить гидробайк от 6 до 8 тысяч долларов.