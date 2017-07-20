Масштабная хакерская атака в Украине: специалисты назвали цель вируса Petya

Целью вируса Petya, атаковавшего ряд украинских компаний и банков, были не деньги, а уничтожение файлов. Об этом свидетельствуют выводы компании Cisco, передает Экономическая правда.

Как сообщается, ранее подразделение Cisco Talos, специализирующееся на исследовании и анализе угроз в сфере информационной безопасности, наблюдало злоумышленников, которые нацелились на украинские учреждения, пытаясь использовать вайпер Black Energy для уничтожения данных, а в случае неудачной попытки переходили на вариант с вирусом-вымогателем.

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Специалисты также с высокой вероятностью установили, что намерения злоумышленников, стоящих за вирусом Petya, - разрушительные, а не экономически мотивированные.

То есть атаку совершили не ради вымогательства денег, а с разрушительными целями.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.