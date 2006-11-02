Число веб-сайтов в мире превысило 100.000.000

Число сайтов во всемирной "паутине" в октябре достигло 100 миллионов. Такая цифра приводится в очередном отчете аналитической компании Netcraft.

При этом, по данным провайдеров, половина всех электронных страниц активна, они часто посещаются и обновляются, пишут Вести.Ру. В августе 1995 года, когда компания Netcraft только начала отслеживать динамику, число интернет-сайтов составляло 18 тысяч. К маю 2004 года их количество превысило рубеж 50 миллионов, а в течение последующих двух лет подскочило вдвое, перевалив в октябре 2006 года через отметку в 100 миллионов.

Как сообщается на сайте телекомпании Си-Эн-Эн, эксперты компании Netcraft отмечают, что стремительному росту интернет-сайтов, особенно в последние два года, способствует популярность блогов, дополнительные интернет-возможности для малого бизнеса, а также общая доступность сетевых ресурсов и легкость в обращении с ними.

Среди стран, в которых отмечается самый активный рост числа веб-сайтов, Netcraft называет США, Германию, Южную Корею и Японию. Главная причина, по мнению специалистов, - в том, что миллионы компаний по всему миру считают правилом хорошего тона иметь свое виртуальное представительство.

РИА "Новости"