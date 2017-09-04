Американская астронавтка вернулась на Землю после 288 дней в космосе

04:38, 04 сентября 2017
Наука и IT
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Всего Пегги Уитсон провела на Международной космической станции почти два года.

Пегги Уитсон / REUTERS

Американская астронавтка Пегги Уитсон установила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин-астронавтов и среди всех американских космонавтов. Об этом сообщает Espreso со ссылкой на NASA.

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Уитсон приземлилась вместе с американским коллегой Джеком Фишером и россиянином Федором Юрчихиным в Казахстане. Американская космонавтка находилась на Международной космической станции с ноября в течение 288 дней.

За три миссии она провела в космосе 665 дней. После посадки все трое астронавтов должны пройти стандартные медицинские проверки.

Как сообщал УНИАН, 16 августа грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию и успешно осуществил стыковку.

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