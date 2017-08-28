NASA опубликовало снимок "снежных" дюн на Марсе

Аэрокосмическое агентство США показало, как выглядят снежные дюны Марса. Снимок опубликован на сайте NASA, передает 112.ua . На сделанной 21 мая 2017 года фотографии показан участок поверхности Красной планеты в северном полушарии, покрытый замороженной двуокисью углерода (сухим льдом).

Читайте такжеАстрономы впервые обнаружили экзокометыСнимок сделан в период, аналогичный земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность. Данное явление приводит к формированию характерного пейзажа, который из космоса напоминает земные дюны.

В настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций, из которых половина - американские. Также на поверхности Красной планеты действуют два американских марсохода — Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года).