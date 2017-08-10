В Антарктике нашли 106-летний пирог - выглядит съедобным (фото)

18:18, 10 августа 2017
Наука и IT
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Найденный кекс находился в оловянной коробке и был завернут в бумагу.

106-летний пирог / фото nzaht.org

Ученые нашли 106-летний пирог среди артефактов на мысе Адэр. Об этом сообщает Фонд антарктического наследия Новой Зеландии.

Фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley&Palmers находился в оловянной коробке и был завернут в бумагу. Отмечается, что хотя олово было в плохом состоянии, сам пирог "выглядел и пахнул почти съедобным".

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Руководитель группы исследователей Лиззи Мик сказала: "Найти такой прекрасно сохранившийся кекс... было довольно неожиданно. Эта идеальная высокоэнергетическая пища для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций".

Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции "Терра Нова", участники которой жили на мысу Адэр.

Ранее ученые из Ратгерского университета экспериментально опровергли "правило пяти секунд", гласящее, что еда, упавшая на пол и поднятая менее чем за пять секунд, не успевает стать грязной. 

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Теги: #106-летний кекс#пирог в Антарктике