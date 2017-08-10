В Антарктике нашли 106-летний пирог - выглядит съедобным (фото)

Ученые нашли 106-летний пирог среди артефактов на мысе Адэр. Об этом сообщает Фонд антарктического наследия Новой Зеландии.

Фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley&Palmers находился в оловянной коробке и был завернут в бумагу. Отмечается, что хотя олово было в плохом состоянии, сам пирог "выглядел и пахнул почти съедобным".

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Руководитель группы исследователей Лиззи Мик сказала: "Найти такой прекрасно сохранившийся кекс... было довольно неожиданно. Эта идеальная высокоэнергетическая пища для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций".

Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции "Терра Нова", участники которой жили на мысу Адэр.

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarcticapic.twitter.com/2RdvgTJ8BB — Antarctic Heritage (@InspireExplore) August 10, 2017

Ранее ученые из Ратгерского университета экспериментально опровергли "правило пяти секунд", гласящее, что еда, упавшая на пол и поднятая менее чем за пять секунд, не успевает стать грязной.