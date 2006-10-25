Звонки со стационарного на мобильный подешевели

С 1 ноября на 20% дешевеют звонки со стационарного на мобильный телефон. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелеком».

Теперь минута разговора будете стоить 80 копеек без НДС (с учетом НДС – 96 копеек). На сегодняшний день ее стоимость составляет 1,2 гривны.

По информации пресс-службы, такое решение принято в соответствии с решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины "Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги", которым предусмотрено введение в действие новых предельных тарифов в два этапа: первый этап с 15 июля по 31 октября 2006 года включительно, второй – с 1 ноября 2006 года.

Также частично изменяются тарифы на пользование услугами местной телефонной связи. Для абонентов местной телефонной сети городов и райцентров размер абонплаты за пользование телефоном увеличивается на 15%.

В абонементную плату для населения уже включено 200 минут местных телефонных разговоров в месяц, тариф за минуту местного разговора не изменяется.

В то же время для абонентов местной телефонной сети сел и поселков городского типа, за исключением райцентров, тарифы на услуги пользования телефоном остаются без изменений - абонплата составит 10,92 гривны в месяц.

Для льготных категорий потребителей все существующие льготы сохранены.

Справка УНИАН. Решение НКРС "Об утверждении предельные тарифов на предоставление в пользование каналов электросвязи операторов телекоммуникаций, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке этих услуг" принято 21 февраля 2006 г. за №202. Документ зарегистрирован в Минюсте 2 марта №218/12092 и вступил в силу с 1 апреля.