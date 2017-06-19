Новый ноутбук от Microsoft не подлежит ремонту в случае поломки

Ноутбук Surface Laptop от компании Microsoft невозможно вскрыть так, чтобы не нанести ему серьезных повреждений. Об этом сообщает Gizmodo.

Специалисты обнаружили, что на задней крышке нового лаптопа отсутствуют винты, позволяющие разобрать устройство в случае поломки. Кроме того, снять переплет клавиатуры, чтобы добраться до «начинки» ноутбука, аккуратно тоже не получится.

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Аккумулятор Surface Laptop приклеен прямо к корпусу, так что заменить его не представляется возможным. Эксперты назвали устройство «склеенным кошмаром» и заявили, что ноутбук нельзя вскрыть так, чтобы не сломать его окончательно.

Ранее стало известно, что Apple представит три обновленные модели ноутбуков в июне.