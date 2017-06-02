Компания Waymo начала тестировать автономные грузовики

Компания Waymo из Калифорнии, занимающаяся производством технологий для беспилотных автомобилей, начала тестировать автономные грузовики, передает Русская служба ВВС со ссылкой на BuzzFeed News.

Этот проект Waymo, о котором ранее компания не распространялась, расценивают как серьезный вызов для Uber, которая год назад приобрела компанию Otto, специализирующуюся на разработках в сфере автономных грузоперевозок.

О том, что Waymo тестирует автономный грузовик, BuzzFeed News узнали из фотографии. Представитель Waymo подтвердил изданию, что на снимке представлена пока что единственная тестовая модель автономного грузовика компании. Во время испытания им управляли по-прежнему вручную и провозили по улицам, чтобы собрать необходимые данные.

"Технология автономного вождения позволит доставлять людей и грузы гораздо безопаснее, чем сейчас, а также поможет сократить тысячи смертей в год, которые происходят в результате аварий грузовиков. Мы вкладываем в создание самоуправляемых грузовиков наш восьмилетний опыт в разработках и тестированиях систем автономного управления машин", - сказал BuzzFeed представитель Waymo.

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Пока Waymo лишь начинает испытания, Uber уже применяет свои разработки в деле. В октябре 2016 года автономный грузовик Otto, наполненный банками пива компании AB InBev, совершил первую коммерческую перевозку.

Недавно соперничество Waymo и Otto вышло на новый уровень. В феврале 2017 года Waymo подала в суд на Uber за то, что основатель Otto - инженер Энтони Левандовски, - который ранее работал на Google, использовал разработки последней, создавая свою компанию.

30 мая стало известно, что Uber приняла решение немедленно уволить Левандовски. В американской прессе ходило мнение, что среди всех неприятностей, с которыми в последнее время столкнулась Uber, именно иск Waymo мог бы стать последней каплей и разгромить компанию.

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Разработки беспилотных систем для автомобилей, помимо Uber и Alphabet, ведут также и Tesla, и BMW, а самоуправляемыми грузовиками занимаются в Volvo Trucks и российской компании КамАЗ.