Rambler запускает украинскую версию сайта из-за санкций

Российская компания Rambler запустит украинскую версию сайта из-за недавно введенных санкций. Об этом сообщает на сайте компании.

"Мы были, есть и остаемся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран. Прежде всего мы являемся каналом коммуникации, технологией, обеспечивающей удобство и оперативность взаимодействия наших пользователей. Добро пожаловать на rambler.ua". - говорится в сообщении.

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Кроме того сообщается, что на новом портале будет публиковаться главные новости Украины. Также говорится, что украинские пользователи смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик.