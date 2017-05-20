Украинский программист создал плеер для прослушивания музыки в Facebook

Украинский программист создал плагин, который позволяет прослушивать музыку в Facebook.

О новинке сообщил разработчик приложения Дмитрий Андреев, передает ТСН.

"Можно долго ныть по поводу супер-удобного (нет) плеера ВКонтакте, а можно за пару часов интегрировать куда более классный и легальный плеер в Facebook", - написал Андреев на своей странице в соцсети.

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Плагин называется Facebook Spotifier. Он позволяет слушать музыку из личного аккаунта Spotify прямо в Facebook. Соответственно, для этого сначала нужно создать страницу в Spotify.

Для тех, кто ностальгирует за заблокированным "ВКонтакте", есть опция, которая позволяет сделать интерфейс Facebook более похожим на интерфейс ВК.

Приложение пока работает только в браузере Google Chrome, но разработчик обещает, что в ближайшее время оно будет доступно для Firefox и Opera.