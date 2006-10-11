Volvo готовит универсал на базе S80 (фото)

Шведский сайт Teknikensvarld.se опубликовал первые неофициальные фотографии нового универсала Volvo V70. Судя по фото, автомобиль будет построен на базе нового седана S80 и станет значительно крупнее своего предшественника.

Передняя часть машины практически повторяет седан S80, представленный на автосалоне в Женеве весной этого года. Новый V70 будет относиться к европейскому сегменту "E", что делает его конкурентам таким машинам, как Audi A6 Avant, BMW 5-Series Touring и универсалам Mercedes E-Class.

По данным шведских журналистов, cамым простым двигателем для нового V70 станет четырехцилиндровый силовой агрегат мощностью 145 лошадиных сил, а топ-версия получит мотор V8 объемом 4,4 литра и мощностью 315 лошадиных сил. Кроме того, не исключено появление заряженной турбоверсии V70 R.

Ожидается, что новинка будет представлена в 2008 году как автомобиль 2009 модельного года.

Автолента.ру