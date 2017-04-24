Ученые обнаружили новое атмосферное явление (фото, видео)

Ученые и фотографы зафиксировали новое атмосферное явление, они назвали его "Стив". Его исследованием занимаются ученые из канадского Университета в Калгари, передает ABC.

Исследователи уже опровергли информацию о том, что зафиксированный свет - протонная дуга.

"Температура на высоте 300 километров над поверхностью Земли подскочила до 3 тыс. градусов Цельсия. Данные показали, что часть шлейфа "Стива" шириной 25 километров с запада от двигалась в этот момент со скоростью 6 километров в секунду, в то время как скорость его противоположной стороны составляла 10 километров в секунду", - говорится в сообщении.

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Ширина ленты "Стива", протягивающейся, как правило, с востока на запад, составляет порядка 25-30 километров. Ее длина при этом может составлять сотни, а возможно, и тысячи километров, передает Hi-News.ru.

Явление может длиться в течение часа или чуть больше и, вероятнее всего, является сезонным. С октября по февраль оно не наблюдалось. Основной цвет отдает фиолетовым оттенком, часто сопровождаясь зелеными "перьями", которые быстро исчезают. Чаще всего явление наблюдается в северной части Канады (рядом с Калгари, канадской провинции Альберта).

Изначально считалось, что источником феномена может быть повышенная активность протонов в атмосфере, однако протонные полярные сияния невидимы для невооруженного глаза, поэтому этот вариант отбросили.