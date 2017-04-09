В NASA заявили, что мимо Земли пролетит крупный астероид (видео)

Относительно крупный астероид пролетит мимо Земли 19 апреля на расстоянии 1,8 миллиона километров от планеты. Как отмечается на сайте NASA, нет никакой опасности столкновения с небесным телом, но такое расстояние является достаточно близким для астероида подобного размера.

Астероид 2014 JO25 был открыт в мае 2014 года, его длина составляет 650 метров. Как отмечают исследователи, астероид можно будет увидеть в ночном небе.

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Сближение с Землей 19 апреля станет самым близким пролетом астероида возле планеты за последние 400 лет.

Ранее сообщалось, что мимо земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит.