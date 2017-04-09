В NASA заявили, что мимо Земли пролетит крупный астероид (видео)
03:04, 09 апреля 2017Наука и IT
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Астероид пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров от планеты.
Мало что известно о физических свойствах данного объекта
Относительно крупный астероид пролетит мимо Земли 19 апреля на расстоянии 1,8 миллиона километров от планеты. Как отмечается на сайте NASA, нет никакой опасности столкновения с небесным телом, но такое расстояние является достаточно близким для астероида подобного размера.
Астероид 2014 JO25 был открыт в мае 2014 года, его длина составляет 650 метров. Как отмечают исследователи, астероид можно будет увидеть в ночном небе.
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Сближение с Землей 19 апреля станет самым близким пролетом астероида возле планеты за последние 400 лет.
Ранее сообщалось, что мимо земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит.
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