Начинается присуждение Нобелевских премий

С присуждения премии за достижения в области медицины в понедельник стартует Нобелевская неделя.

Имя лауреата 2006 года премии по физиологии и медицине будет озвучено Нобелевским комитетом 2 октября, по физике - 3 октября, по химии - 4 октября, по экономике - 9 октября, премии мира - 13 октября, сообщает AFP.

Дату присуждения премии в области литературы Шведская королевская академия заранее не называет. По предварительным данным, обладатель премии 2006 года станет известен 5 или 12 октября.

В 2006 году Нобелевскую премию, считающуюся самой престижной наградой в научном мире, будут вручать в 105 раз. Церемония вручения пройдет 10 декабря в Стокгольме и Осло.

Размер денежной премии, которую Фонд вручит победителям 2006 года, уже шестой год составляет 10 миллионов шведских крон. Однако ее долларовый эквивалент меняется из года в год в зависимости от колебания курсов валют. Так в 2006 году победители получат 1,37 миллиона долларов, что на 70 тысяч долларов больше, чем в 2005 году.

Лента.ру