Samsung вдохнет новую жизнь в Galaxy Note 7: компания решила вернуть скандальный смартфон в продажу

Компания Samsung Electronics собирается вернуть на рынок смартфоны Galaxy Note 7, оборудовав их аккумулятором меньшей емкости.

Об этом сообщает Hankyung. Продажи реанимированых девайсов возобновятся в Индии и Вьетнаме. Издание не исключает, что Galaxy Note 7 поступит и в магазины Южной Кореи. Читайте такжеАкции Samsung дешевеют на фоне ареста главы корпорации Напомним, ранее Samsung назвал официальную причину возгорания Galaxy Note 7.

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