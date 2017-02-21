Samsung вдохнет новую жизнь в Galaxy Note 7: компания решила вернуть скандальный смартфон в продажу

20:11, 21 февраля 2017
Наука и IT
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Компания Samsung Electronics собирается вернуть на рынок смартфоны Galaxy Note 7, оборудовав их аккумулятором меньшей емкости.

REUTERS

Об этом сообщает Hankyung.

Продажи реанимированых девайсов возобновятся в Индии и Вьетнаме. Издание не исключает, что Galaxy Note 7 поступит и в магазины Южной Кореи.

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Напомним, ранее Samsung назвал официальную причину возгорания Galaxy Note 7.

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