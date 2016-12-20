ЕК может оштрафовать Facebook на 1% от общего годового оборота

Еврокомиссия может наложить штраф на социальную сеть Facebook в размере 1% от общего годового оборота компании. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В частности, штраф соцсети грозит в случае, если Еврокомиссии удастся доказать, что администрация Facebook предоставила недостоверную информацию при поглощении мессенджера WhatsApp. Речь идет о синхронизации мессенджера с соцсетью Facebook.

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Как отмечается в письме ЕК, Facebook в 2014 году заявил, что не имеет технологической возможности для синхронизации мессенджера и соцсети.

Однако уже в 2016 году WhatsApp заявил, что номера телефонов пользователей можно синхронизировать с Facebook.

ЕК подозревает, что Facebook имел с самого начала возможность синхронизации.

Напомним, руководство социальной сети Facebook представило стратегию борьбы с большим количеством фейковых новостей, которые уже привели к политическим скандалам на выборах в США.

Как отметил вице-президент компании по работе с новостями Джон Хеджмен, в соцсети понимают необходимость борьбы с распространением неправдивой информации, но в то же время Facebook намерен сохранить свою роль в качестве площадки для обмена информацией.