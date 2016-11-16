Хокинг рассказал о вероятных сценариях апокалипсиса и посоветовал людям "бежать с планеты"
В ближайшую тысячу лет наступит неизбежный конец света из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса.
Об этом заявил британский физик-теоретик Стивен Хокинг, передает The Daily Mail.
Он призывал людей бежать с планеты, подчеркнув необходимость создания технологий для дальних космических перелетов.
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Хокинг также отметил, что за последние 50 лет наука стремительно развилась, а человечество приблизилось к пониманию Вселенной.
Также он надеется, что в ближайшем будущем исследователи смогут использовать гравитационные волны для того, что увидеть, как происходил большой взрыв.
Ранее британский физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил человечество о неминуемой техногенной катастрофе, которая произойдет в ближайшую тысячу лет.
Также он сообщал об опасности искусственного интеллекта, развитие которого может угрожать человечеству исчезновением. Хокинг призвал не останавливать прогресс науки, но посоветовал ученым и политикам быть более осторожными.