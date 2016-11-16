Хокинг рассказал о вероятных сценариях апокалипсиса и посоветовал людям "бежать с планеты"

Об этом заявил британский физик-теоретик Стивен Хокинг, передает The Daily Mail.

Он призывал людей бежать с планеты, подчеркнув необходимость создания технологий для дальних космических перелетов.

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Хокинг также отметил, что за последние 50 лет наука стремительно развилась, а человечество приблизилось к пониманию Вселенной.

Также он надеется, что в ближайшем будущем исследователи смогут использовать гравитационные волны для того, что увидеть, как происходил большой взрыв.

Ранее британский физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил человечество о неминуемой техногенной катастрофе, которая произойдет в ближайшую тысячу лет.

Также он сообщал об опасности искусственного интеллекта, развитие которого может угрожать человечеству исчезновением. Хокинг призвал не останавливать прогресс науки, но посоветовал ученым и политикам быть более осторожными.