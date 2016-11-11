Запущенный на Марс в 2003 году зонд Beagle 2 не разбился – ученые

Ученые заявляют, что предшественник Schiaparelli зонд Beagle 2, который был запущен Европейским космическим агентством в 2003 году, не разбился о Марс, а просто не смог выйти на связь с Землей. К такому выводу исследователи пришли при помощи 3D моделирования. Выводы ученых опубликованы на сайте университета Де Монтфорта.

Ученые считают, что зонд удачно сел на поверхность Красной планеты и выпустил солнечные панели. Впрочем, вероятно, что связь с Землей не была установлена потому, что антенна зонда не работала должным образом, поскольку четвертая солнечная панель не раскрылась.

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Отметим, что Beagle 2 успешно отделился от аппарата Mars Express 19 декабря 2003 года, но не вышел на связь 25 декабря – день предполагаемой посадки на планету. Судьба зонда оставалась загадкой для ученых до тех пор, пока в 2014 году аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter не удалось получить снимки Beagle 2.

Вместе с тем, на полученных снимках нельзя было точно установить, что же случилось с зондом. Теперь же исследователи применили метод комбинации симуляции и настоящих снимков и установили, что зонд выпустил солнечные панели.

Напомним, орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) в среду, 19 октября, успешно вышел на эллиптическую орбиту Марса.

TGO будет искать в атмосфере Марса следы метана и других газов, которые могли бы свидетельствовать о активные биологические или геологические процессы.

В то же время судьба тестового посадочного зонда "Скиапарелли", который был разделился с TGO и сел на поверхность Марса, остается неизвестной, поскольку связь с ним была потеряна незадолго до приземления. 577-килограммовый зонд вошел в атмосферу на скорости 21 тысяча километров в час.

В течение своей шестиминутной посадки зонд сначала тормозил парашютом, а затем - на высоте от 1100 до двух метров над поверхностью - ракетными двигателями.