В октябре украинцы «зависли» в Интернете на 67,5 млн. часов

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за октябрь 2008 года и пользователей, которые просматривали страницы в октябре и в прошлом месяце) составил в октябре т.г. 10,16 млн. человек, что на 6% больше, чем в сентябре 2008 года. Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за октябрь 2008 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернет в октябре т.г. показывает, что в основном украинские пользователи Интернет живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в октябре пришлось около 90% украинских пользователей Интернет.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в октябре 2008 года пришлось 58,96% от всех пользователей Интернет в Украине. Далее следуют: Одесса (6,43% пользователей Интернет), Днепропетровск (5,62%), Донецк (5,41%), Харьков (4,44%), Львов (3,58%), Запорожье (2,47%), Крым (2,70%). Суммарная доля этих регионов составила 30,65%.

На остальные регионы Украины пришлось чуть менее 10% пользователей Интернет в Украине в октябре 2008 года.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернет в Украине в октябре т.г. стали гг. Луцк (0,17% пользователей), Житомир (0,21%) и Черновцы (0,22%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернет в глобальной сети, в октябре составило более 4,05 млрд. минут, что на 5,32% больше, чем в сентябре т.г.