Нобелевская премия по физике 2016 года: что это значит для нас (видео)

Ученые сделали вклад в топологию и изучали так называемые "странные материи". Во время объявления победителей, член Нобелевского комитета объяснил топологию на примере булочки, рогалика и брецеля.

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В своих исследованиях ученые обнаружили неожиданное поведение твердых материалов и использовали передовые математические методы для объяснения таких необычных состояний материи, как сверхпроводимость и сверхтекучесть.

Их исследования впоследствии могут помочь человечеству при разработке новых материалов с новыми свойствами.Так, их открытия могут быть использованы в электронике, в частности, при создании сверхпроводников и квантовых компьютеров.