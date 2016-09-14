Пожара не будет: Samsung объявила о выпуске обновления для опасных Galaxy Note 7

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на АР.

Напомним, 2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.

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Причиной стали случаи воспламенения аккумуляторов при зарядке. Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.

Отмечается, что обновление призвано обезопасить пользователей, которые пока не могут или не хотят возвращать свои устройства, - оно позволит аккумулятору Galaxy Note 7 заряжаться лишь до 60%, таким образом предотвращая перегрев.

Обновление выйдет 20 сентября в Южной Корее. Когда оно станет доступно владельцам смартфонов Samsung по всему миру, неизвестно.