В сети опубликовали видео нового iPhone 7

Смартфоны получили округлый корпус, а также пять цветовых решений - золотой, серый, розовый, черный и черный оникс.

Также, гаджеты потеряли 3,5-миллиметровый разъем для наушников, которые теперь подключаются через порт Lightning.

Читайте такжеПланируете ли вы обновить свой телефон после презентации нового iPhone 7? - опрос УНИАН

Однако, смартфоны получили новые четырехъядерные 64-битные процессоры A10 Fusion с контролем энергосбережения и шестиядерный графический чип.