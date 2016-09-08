В сети опубликовали видео нового iPhone 7
00:52, 08 сентября 2016Наука и IT
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На официальном YouTube-канале Apple появилось видео с новыми iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
REUTERS
Смартфоны получили округлый корпус, а также пять цветовых решений - золотой, серый, розовый, черный и черный оникс.
Также, гаджеты потеряли 3,5-миллиметровый разъем для наушников, которые теперь подключаются через порт Lightning.
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Однако, смартфоны получили новые четырехъядерные 64-битные процессоры A10 Fusion с контролем энергосбережения и шестиядерный графический чип.
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