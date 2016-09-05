The New York Times: Взрыв SpaceX отразился на космической, спутниковой и телекоммуникационной промышленности

Об этом пишет Стив Лор в статье "Взрыв SpaceX отразился на космической, спутниковой и телекоммуникационной промышленности", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Китайская компания была намерена приобрести израильского оператора спутниковой связи, но теперь сделка находится под угрозой. Запланированные запуски спутников, которые поддерживают международную мобильную связь и цифровое телевидение, отложены и поставлены под сомнение. Вероятно, также будет нарушен процесс поставки грузов NASA на Международную космическую станцию.

Все они – клиенты Space Exploration Technologies Corporation, или SpaceX, чья ракета взорвалась во Флориде. Но у частной компании, которую возглавляет предприниматель Илон Маск, в целом отличные показатели безопасности.

Но происшествие на прошлой неделе и неудачный запуск в прошлом году, когда ракета с грузом NASA развалилась в полете, вызывает вопросы о SpaceX, компании, которая стремительно выросла, предлагая более низкие затраты и многообещающие графики ускоренных запусков.

На данном этапе существует больше вопросов, чем ответов. Ключевым пунктом для SpaceX станет то, насколько быстро они смогут выполнить требования федеральных следователей, восстановить поврежденную стартовую площадку на мысе Канаверал и возобновить запуск спутников в космос. Изготовление спутника дорого обходится ($200-400 млн) коммерческим клиентам из сферы телекоммуникаций, и отнимает много времени (более двух лет).

Сам запуск – очень рискованный шаг, но когда спутник уже на орбите, он приносит большую прибыль. Первоначальные вложения окупаются в течение нескольких лет, а затем приносят огромные прибыли, пока не закончится срок их эксплуатации, который может превышать десять лет.

Поэтому, как только спутник готов к запуску, время на земле – и задержки – очень болезненны в финансовом отношении. Среди компаний-операторов коммерческих спутников, выстроившихся в очередь для запусков в SpaceX, есть также Iridium Communications, SES of Luxembourg, EchoStar и KT Corporation of South Korea.

"Вне всяких сомнений, SpaceX исправит проблемы, но если вы – клиент, то ваше время – деньги", - сказал Скотт Пейс, директор Института космической политики при Университете Джорджа Вашингтона и бывший администратор NASA. "Это заставит клиентов искать альтернативы. А также может дать новые возможности конкурентам и замедлить развитие SpaceX ".

В космосе для крупных клиентов на кону всегда огромные суммы. Доходы от услуг спутниковой связи в прошлом году составили $ 127,4 млрд, говорится в отчете Tauri Group, исследовательской компании, для Ассоциации спутниковой индустрии. Бизнес по запуску – словно ворота в космос, но он сравнительно мал, в прошлом году доход составил $ 5,4 млрд.

На рынке запуска больших, геостационарных спутников связи, главным соперником SpaceX является Arianespace, французская транснациональная компания. Но есть и другие, в частности, International Launch Services, американо-российское совместное предприятие, которое осуществляет запуск ракет "Протон" (по российским разработкам) из Казахстана.

Но Arianespace, с превосходными показателями безопасности, обходится значительно дороже, чем SpaceX. Безопасность и характеристики ракет "Протон" существенно отстают от "рабочей лошадки" SpaceX, Falcon 9.

Отраслевые аналитики говорят, что если график запусков SpaceX задержится на несколько месяцев, его клиенты, вероятно, подождут. Если же задержки будут более длительными, то все более привлекательными станут другие компании.

SpaceX столкнется с трудностями, ведь после задержек компании придется восстановить свой интенсивный график запусков, несмотря на потерю стимула, но это вовсе не горит о финансовых трудностях. В заявлении, в пятницу, компания сообщила, что ее бизнес "надежен, сейчас в нашем списке примерно 70 миссий на сумму более $ 10 млрд".

Компания заявила, что еще слишком рано прогнозировать время возобновления запусков. Кроме поврежденной стартовой площадки, у SpaceX есть еще две других, находящихся на стадии строительства. Одна из них – во Флориде, компания говорит, что она должна быть готова к ноябрю. Другая – на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, SpaceX сообщила, что она находится на "завершающей стадии введения в эксплуатацию".

Долгосрочная проблема SpaceX заключается в том, что взрыв ракеты и его последствия могут вызвать опасения касательно планов компании по переходу в область пилотируемых космических полетов NASA и запуска военных спутников и спутников национальной безопасности для Министерства обороны. Конкурент SpaceX в этом бизнесе – United Launch Alliance, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.

Заявленная цена SpaceX для Falcon 9 составляет $ 62 млн, а для более крупного, более мощного Falcon Heavy – $ 90 миллионов. Помимо самой ракеты, существуют и дополнительные расходы, но аналитики говорят, что стоимость запусков в SpaceX по крайней мере, на 50% меньше, чем у основных ее конкурентов. Компания достигла такой эффективности за счет оптимизации технологии производства, проектирования упрощенной стартовой площадки и ускорения запусков.

С каждым нововведением возрастает количество рисков, сказал Фил Смит, аналитик Tauri Group. Но он добавил, что SpaceX получила одобрение NASA для отправки грузов и свидетельство ВВС (учреждения с высокими показателями безопасности и эффективности).

Похоже, расследование взрыва и ремонт стартовой площадки сорвут динамичные планы запусков SpaceX в этом году. Компания надеялась на целых 18 запусков ракет. Восемь из них уже запущены; на прошлой неделе должен был состояться девятый запуск. В общем, SpaceX уже осуществил 27 успешных запусков ракет Falcon 9.

Происшествие во Флориде также оказывает влияние на рынок страхования. Страхование рисков отправки спутника в космос проходит в два этапа. Предполетное страхование предназначено, в основном, для покрытия риска повреждения ракеты и спутника на пути к стартовой площадке. Страховые взносы составляют лишь небольшую долю процента.

Когда ракету запускают, в силу вступают уже другие расчеты. Страхование довольно дорогостоящее, в пределах 5-15%.

Но Falcon 9 взорвалась во время предстартового теста. Так что расчеты при запуске еще не вступили в силу. И страховые выплаты будут возложены на два десятка компаний, которые страховали предполетные риски.

Ричард Паркер, управляющий директор агентства Assure Space, ожидает, что ему сообщат о причине взрыва. Если виной тому окажется конструкция, производственный дефект или ошибка эксплуатации, тарифы для запуска в SpaceX вполне могут существенно вырасти. На прошлой неделе его фирма уже перестраховала расчеты при запуске на 6%, сказал он.

Из-за взрыва пострадала сделка по продаже ($ 285 млн) Space Communications, израильского оператора спутниковой связи, китайской компании Xinwei Technology Group. Эта сделка зависела от запуска спутника Spacecom Amos-6, израильской разработки.

Спутник был застрахован, но из-за взрыва был отменен пятилетний контракт Spacecom с Facebook и Eutelsat Communications (Франция), который должен был обеспечить доступ к сети Интернет людям в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

В четверг цена акций Spacecom упала на 9%, и еще на 34% - в воскресенье. На пресс-конференции в воскресенье, руководители Spacecom сказали, что пытаются пересмотреть сделку с Xinwei и изучают другие варианты.