В США напечатали на 3D-принтере копию статуи Зевса, бывшей одним из Чудес света

Как сообщает BBC, статуя Зевса Олимпийского работы древнегреческого скульптора Фидия, которой поклонялись древнегреческие атлеты, сохранилась только в описаниях историков и в изображениях на монетах.

Занимающиеся трехмерной печатью американские фирмы Stratasys и 3DPTree воссоздали объемное изображение скульптуры, которое будет теперь установлено в музее Миллениум-гейт в Атланте.

Один из экспертов назвал 3D-печать мощным инструментом в изучении потерянных произведений искусства.

В оригинале статуя Зевса Олимпийского, созданная в V веке до нашей эры, была примерно 13 метров в высоту, однако ее воспроизведенная трехмерная копия куда скромней - всего 1,8 метра.

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Оригинальная скульптура - сделанная из дерева, слоновой кости и золота - погибла от пожара в V веке уже нашей эры, однако данные о том, где это произошло, разнятся.

Детали копии отпечатаны в термопластике с помощью трехмерной модели, максимально приближенной к оригиналу.

По словам специалиста фирмы Stratasys Джесса Ройтенберга, трехмерная печать позволила вернуть к жизни утраченную статую.

"Это важно не только для нас, специалистов, не только для дизайнеров. Это важно для археологии, для искусства", - цитирует его BBC.

Ройтенберг - бывший школьный учитель. Как он говорит, печать тела Зевса заняла два дня, а его ног - 20 часов. После некоторой обработки поверхности скульптуры ее отвезли в другое место для сборки.