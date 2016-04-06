Ученые с помощью 3D-принтера нарисовали вместо Рембрандта его "новую" картину (видео)

Портрет является результатом 18-месячной работы по созданию новой картины великого художника.

Как сообщает The Guardian, портрет был "написан" совместными усилиями ученых, разработчиков, инженеров и исследователей искусства из Microsoft, Дельфтского технического университета, Королевской галереи Маурицхейс и дома-музея Рембрандта, пишет ZN.UA.

Портрет состоит из 148 миллионов пикселей и базируется на 168263 фрагментах работ Рембрандта. Созданная программа проанализировала работы художника и определила наиболее характерные для него геометрию, композицию и материалы. Кроме того, алгоритм выделил типичные для работ Рембрандта черты лица.

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Вместе с тем, как отмечает руководитель проекта Баз Корстен, у них не было намерения создать нового Рембрандта, "мы пытаемся создать что-то новое, основываясь на его работах. Только Рембрандт может создать Рембрандта".