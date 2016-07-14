Астрофизики наблюдали снеговую линию на орбите вокруг молодой звезды

Область, где вода, находящаяся в парообразном состоянии, переходит в лед, удалена от родного светила на рекордное расстояние в 40 астрономических единиц. Статья ученых с результатами исследования опубликована в журнале Nature, передает Лента.ру.

Молодые звезды часто окружены плотными вращающимися облаками газа и пыли, известными как протопланетные диски, из которых впоследствии рождаются планеты. Тепло, исходящее от звезды солнечного типа, способствует тому, что вся вода в пределах трех астрономических единиц или 450 миллионов километров находится в газообразном состоянии. На большем расстоянии низкое давление заставляет пар превращаться в лед. Эта область перехода называется снеговой линией.

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Однако у звезды V883 Ориона снеговая линия расположена гораздо дальше — в 40 астрономических единицах (шесть миллиардов километров), что сравнимо с радиусом орбиты Плутона. Это произошло из-за того, что V883 Ориона увеличила свою яркость из-за столкновения большого количество материала протопланетного диска с поверхностью звезды. Это позволило астрономам c помощью Атакамской большой антенной решетки (ALMA) обнаружить снеговую линию во время поисков признаков фрагментации диска, которая приводит к появлению планет.

Присутствие водяного льда регулирует эффективность коагуляции пылинок — начального этапа формирования крупных космических тел. В зоне, где снег испаряется, образуются небольшие каменные планеты. За пределами линии лед способствует быстрому образованию «снежков», которые, в конечном итоге, превращаются в газовых гигантов вроде Юпитера. Ученые полагают, что такие вспышки, как та, что произошла с V883 Ориона, являются обычным явлением в эволюции большинства планетарных систем.