Samsung вслед за Apple начнет ежегодно менять старые смартфоны на новые

По информации южнокорейской газеты Electronic Times, которую цитирует Reuters, Samsung может запустить программу обмена старых смартфонов на новые начиная с марта, когда новый флагманский смартфон компании Galaxy S7 поступит в продажу в Южной Корее, передает РБК.

Читайте такжеApple требует от Samsung еще $180 миллионов за нарушение патентов

Программа обмена будет схожа с той, что в прошлом году запустила Apple: обладатели смартфонов Samsung смогут менять свои старые смартфоны на новые модели каждый год. По информации Electronic Times, акция пока будет действовать в Южной Корее, но в дальнейшем может распространиться на другие страны.

Официальный представитель компании Samsung отказался комментировать информацию о запуске программы обмена.

В сентябре 2015 года Apple представила программу iPhone Upgrade Program, в рамках которой пользователям продуктов компании предлагают каждый год менять старый смартфон на новую версию за ежемесячную абонентскую плату от $32 до $44 (в зависимости от размера памяти модели). Для того чтобы принять участие в программе, пользователь должен заключить двухлетний контракт с Apple и кредитное соглашение с Citizens Bank N.A.