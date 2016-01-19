Историки разработали интерактивную карту изменений границ государств за последние 5000 лет
16:18, 19 января 2016Наука и IT
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Она позволяет проследить изменения на политической карте мира.
Интерактивная карта изменений границ государств / Скриншот
Интерактивная политическая карта мира World History Atlas & Timelines Since 3000 BCпозволяет проследить, как выглядели границы государств в разные годы. Об этом пишет BirdInFlight.
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Чтобы увидеть, как выглядели границы государств 100, 200 или 800 лет назад, пользователю достаточно ввести в строке поиска интересующий год, после чего карта будет отображаться в актуальном на тот момент виде.
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Карту создали специалисты занимающейся исследованиями в области истории компании GeaCron.
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