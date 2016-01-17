В Бельгии астрономы назвали созвездие в честь Дэвида Боуи

Оно состоит из семи звезд, которые входят в другие созвездия, поэтому созданное астрономами из Бельгии носит неофициальный статус, передает Rolling Stone.

Отмечается, что если их соединить, получается изображение молнии с альбома Боуи Aladdin Sane 1973 года.

Ученые подчеркнули, что все звезды, которые входят в неофициальное созвездие, расположены недалеко от Марса.

Читайте такжеЛегенда британского рока Дэвид Боуи (фотогалерея)Напомним, 11 января легендарный британский музыкант Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни.

Дэвид Боуи получил широкую известность в начале 1970-х годов благодаря своим музыкальным экспериментам, в частности песне Space Oddity, выпущенной в 1969 году. В 1975-м он приобрел крупный успех в США с синглом Fame, написанным вместе с Джоном Ленноном. Боуи также сотрудничал с Queen.