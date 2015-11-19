В Facebook появится кнопка "Пожертвовать"

Благотворительные организации смогут размещать на своих страницах в Facebook и в публикациях кнопку "пожертвовать", сообщает РБК со ссылкой на официальный блог компании.

Таким образом, перевести деньги пользователи смогут за несколько кликов, не покидая ленты новостей.

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Отмечается, что благодаря новому инструменту организации смогут отслеживать активность жертвователей — например, информация о том, какая часть необходимой суммы уже собрана, будет появляться в виде обновлений на странице организации в Facebook. Те, кто перечислил деньги фонду, смогут поделиться этой новостью с друзьями, а кнопка "пожертвовать" появится и в их записях.

Сейчас Facebook тестирует новый функционал совместно с 37 некоммерческими организациями. В частности, Корпус Милосердия (Mercy Corps) начал кампанию по сбору средств для помощи сирийским беженцам, а Всемирный фонд дикой природы (WWF) принимает пожертвования на защиту исчезающих видов и дикой природы. Эти организации собрали в Facebook уже $24,2 тыс. и $925 соответственно.