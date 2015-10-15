Бум на защищенную связь. Чиновники бросились покупать DefTalk!

Всего за несколько дней после появления в App Store монакский мессенджер DefTalk стал лидером продаж в Украине и занял первое место сразу в двух рейтингах Apple — «Платные приложения» и «Топ кассовых приложений». Создатели мессенджера объясняют это активностью со стороны украинских чиновников, которые с помощью DefTalk решили защитить свою переписку.

Создатель мессенджера Дмитрий Черный на своей странице в Facebook написал следующее:

«Друзья, мы №1 в App Store!

Такая резкая популярность стала для команды DefTalk большим сюрпризом. Мы, конечно, верили в то, что в Украине у нас будут лучше показатели, чем в других странах, но мы не могли предположить, что сразу вырвемся на первое место в App Store.

Когда мы начали изучать, чем вызван ажиотаж вокруг нашего приложения, то поняли, что его начали покупать чиновники, чтобы защитить свою связь.

Заработало сарафанное радио: люди стали говорить о том, что DefTalk — это приложение, информацию в котором невозможно перехватить. Этого было достаточно, потому как спрос на действительно защищенную связь огромный. Есть очень много людей, которые не хотят, чтобы их переписку могли прочитать.

Мы видим также повышенный спрос на DefTalk в Монако и в Германии, но не такой, как в Украине. Мы считаем, что это связано с тем, что здесь, в Украине, много наших разработчиков, поэтому больше людей, которые на 100% уверены в том, что DefTalk невозможно взломать. Мы думаем, что именно поэтому молва о нашем приложении начала распространяться именно отсюда. Ну а в том, что первыми пользователями мессенджера стали чиновники, тоже нет ничего удивительного. Ведь они больше всех находятся под угрозой перехвата переписки».

Создатели DefTalk называют свой мессенджер самым защищенным средством связи в мире. В основу защиты данных в нем положена новая запатентованная технология 4xSecure, которая делает невозможным перехват пользовательских данных. С помощью DefTalk можно передавать не только текстовые сообщения, но и фото, аудиосообщения и видеофайлы, которые также будут зашифрованы и защищены.

Для желающих обзавестись защищенным средством связи такое удовольствие будет стоить $49,99. Конечно, это немного для тех, кто имеет свой бизнес или ведет секретные переписки. Однако для обычных пользователей смартфонов это серьезная сумма. Так что, скорее всего, DefTalk станет мессенджером далеко не для всех, а только для финансово состоятельных людей, которые могут себе позволить потратить $49,99 на приложение.