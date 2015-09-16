Еще одна украинская ІТ-компания переехала за рубеж

Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на заявление сооснователя компании Андрея Хорсева.

В днепропетровском офисе остался работать юрист и программа релокейта. По всем открытым вакансиям компания теперь предлагает двухмесячную стажировку, а затем - переезд в Польшу.

С осени компания переехала в офис на центральной площади Вроцлава. "Пишу прямо из него. Это - милое двухэтажное здание в старом городе. Пока все - в разобранном состоянии, только закончили с покупкой вещей первой необходимости (мебель, бинбеги, сеть, музыка, кофемашина и т.п.). Как устроимся — сделаем фотоотчет", - сообщил Хорсев.

Отмечается, что у большинства сотрудников 908, которые переехали, уже есть опыт "удаленной работы": компания почти в полном составе полгода проработала из Таиланда.

"Мы вернемся в Днепропетровск, когда будем нужны городу и своей стране. Это случится в тот момент, когда прекратится дерибан власти и государство будет готово к созидательному эволюционному развитию. На данный момент малому бизнесу, не связанному с олигархическими структурами, там места нет", - рассказал Хорсев.

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Напомним, один из крупнейших аутсорсеров Украины, компания Luxoft в мае прошлого года объявила о том, что вывезет около 500 программистов из Украины и России в Болгарию, Польшу и Румынию из-за политических рисков.