Франция научит арабов воевать с помощью систем тактического интернета

Французская компания Thales подписала контракт с войсками связи Объединенных Арабских Эмиратов на разработку и поставку мобильной системы тактического интернета ZAGIL, которая обеспечит возможность обмена данными по закрытым каналам на театре военных действий. Об этом сообщает Defense-aerospace. Данные о стоимости контракта и сроках поставки оборудования не приводятся.

Тактический интернет для вооруженных сил ОАЭ планируется создать на основе разработанной ранее компанией Thales системы Diane, которая соответствует требованиям военных пользователей по мобильности, кодировке связи, устойчивости к внешним воздействиям и пропускной способности.

Основным компонентом системы Diane являются ультракоротковолновые радиостанции TRC 4000, обеспечивающие передачу данных в пределах прямой видимости со скоростью 34 мегабита в секунду. Радиостанции данного типа уже заказаны Францией, Великобританией и Швейцарией.

Широкополосный беспроводной доступ к тактической сети интернет будет реализован также при помощи новейшей разработки WiMAX, которая позволит вести обмен звуковой и визуальной информацией на дальности до 30 километров вне прямой видимости.

Узлы связи системы ZAGIL будут полностью соответствовать требованиям по оперативности развертывания в боевых условиях. Их совместимость с мобильными компонентами системы будет обеспечена за счет применения автоматизированных сетевых радиостанций типа ультравысокочастотной Fastnet и высокочастотной Skyfast.

Лента.ру