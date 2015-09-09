Новый IPad Pro будет доступен в ноябре по цене до $1079
21:13, 09 сентября 2015Наука и IT
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Новый IPad Pro будет доступен уже в ноябре. Его цена в США составит $799 до $1079.
REUTERS
Кроме этого, новинка Apple Pencil для IPad Pro будет стоить $99, а клавиатура к нему - $169, передает Lenta.ru.
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В полный набор новинок обойдется покупателю в $1300.
Отметим, что"умный" карандаш будет распознавать и имитировать нажатие грифеля на бумагу разной силы, и даже наклон.
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