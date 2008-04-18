Делают ли в Украине пиратский ремонт авиадвигателей для МиГ-29?

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ связывает с конкуренцией обвинение российских производителей двигателей в адрес украинских авиаремонтников в пиратском ремонте двигателей для истребителей МиГ-29.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

“Вопрос конкуренции никто не снимал... Это вечные вопросы”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

“Я привык к тому, что все время те, кто изготовляют, и те, кто модернизируют, на рынке работают кто вместе, а кто друг против друга. Это нормальные вещи в отношениях между конкурентами”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, российское издание «Независимая газета» (№ 81) сообщило, что «на международном салоне «Двигатели-2008» гендиректор Московского машиностроительного предприятия имени Чернышова Александр НОВИКОВ обвинил украинских конкурентов в том, что они не имеют никакого права ремонтировать двигатели истребителей МиГ-29, которые изготовляются на российских предприятиях».

«Независимая газета» напомнила, что в советские времена авиазаводы располагались в России, а авиаремонтные заводы – в Украине. «Сложившееся «разделение труда» сейчас не радует российский ОПК. Ремонт и модернизация гораздо выгоднее разработок и производства новых самолетов, и отечественные предприятия хотели бы сами этим заниматься. Особенно, если речь идет о зарубежных заказах. Туркмения, Казахстан, Азербайджан и другие страны платят Украине десятки миллионов долларов за ремонт и модернизацию российских «МиГов». При этом никаких лицензий и разрешений от производителей украинцы не имеют», - утверждает газета.

По информации российского издания, в центре скандала оказались двигатели РД-33-2С для истребителя МиГ-29. Их замкнутый цикл ремонта выполняет Луцкий авиаремонтный завод «Мотор». Вместе с 9 другими профильными предприятиями он входит в «Концерн «Авиаремонт».