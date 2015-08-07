Ученые выяснили причину развития иммунодефицита у диабетиков

Высокая концентрация глюкозы в крови и образование ее токсичных производных ведет к резкому снижению в концентрации особых защитных белков в кровотоке и развитию иммунодефицита в конечностях диабетиков.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале PLoS One.

"Наш организм обладает своими встроенными системами защиты от подобных молекул, как дикарбонилы, но при развитии хронической формы диабета их мощности начинает не хватать для вывода этих токсинов из организма. В конечном итоге, накопление дикарбонилов приводит к тому, что защитные белки уже не могут бороться с воспалениями и инфекциями", — заявил Уэсли Уильямс (Wesley Williams) из Западного резервного университета Кейза в Кливленде (США).

Уильямс и его коллеги нашли простое объяснение тому, почему многие диабетики страдают от частых болезней и инфекций рук и ног, если они не следят за уровнем сахара в крови, изучая работу клеток иммунной системы в образцах крови здоровых людей и диабетиков, не соблюдавших режим питания.

Как показали наблюдения за активностью этих клеток в пробирке, причиной пониженного иммунитета у диабетиков было то, что в их крови содержалось достаточно мало молекул из семейства так называемых бета-дефензинов. Это особые белки, которые цепляются за поверхность многих бактерий, грибков и вирусов, разрывают их оболочки и помогают иммунным клеткам находить их в кровотоке.

Низкая концентрация дефензинов в крови диабетиков и в самих иммунных клетках развивалась из-за того, что к молекулам этих белков ошибочно присоединялись молекулы сахаров из числа так называемых дикарбонилов, в большом количестве содержащихся в организме диабетиков с высоким уровнем сахара в крови.

Как объясняют ученые, когда молекула дикарбонила сталкивается с дефензином, она "намертво" присоединяется к двум аминокислотам в его составе, что по сути выводит белок из строя, так как он больше не может присоединяться к оболочкам вирусов и микробов. В результате этого активность иммунных клеток резко снижается, так как дефензины больше не оповещают их о начале инфекции и не помогают им бороться с ее возбудителями.

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Пока ученые не придумали способа, как можно нейтрализовать этот аспект диабета, однако они уверены, что эта проблема в принципе решаема. Такие лекарства, как надеются биологи, смогут нейтрализовать последствия гипергликемии с меньшими побочными эффектами, чем уже существующие препараты подобного рода. А пока Уильямс и его коллеги советуют всем больным соблюдать режим и вести здоровый образ жизни.