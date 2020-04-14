В Германии предлагают создать общее для ЕС мобильное приложение по отслеживанию COVID-19

Глава МИД Германии выступает за единую программу для смартфонов, которая бы помогла отслеживать и предотвращать распространение коронавируса.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за создание единого мобильного приложения, чтобы отслеживать и предотвращать распространение коронавирусной болезни COVID-19 в Европейском Союзе.

Об этом министр заявил в комментарии изданиям медиагруппы Funke, передает DW.

"Важно, чтобы под конец у нас не было мозаики из 27 приложений по новому коронавирусу и 27 режимов защиты данных (в 27 странах-членах ЕС. - ред.). Вместо этого мы должны действовать максимально согласованно", - заявил он.

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По его словам, благодаря единому приложению "мы также делаем вклад в быстрое и долговременное устранение ограничений на поездки и отмене пограничного контроля внутри ЕС".

Маас убежден, что единое мобильное приложение будет важной частью стратегии выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но на добровольной основе. Также он отметил важность применения высоких стандартов защиты данных при использовании такого приложения. Людям не нужно "копировать методы большого брата авторитарных стран", отметил глава МИД Германии.

Напомним, ранее Apple и Google объявили о сотрудничестве ради создания технологии для отслеживания распространения пандемии коронавируса.

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